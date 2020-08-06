Hatay’da kadro belli hoca arayışı sürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezon başı kamp kadrosunun belirlendiğini duyurdu. Bordo-beyazlı ekip dün Erzurum'da toplanıp sezonun ilk çalışmasını yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, kamp kadrosunda Rayane Aabid, Abdurrahman Canlı, Akın Alkan, Dame Diop, Emircan Koku, Gökhan Karadeniz, Helder Barbosa, Idır Ouali, Mirkan Aydın, Mahmut Emir, Selim Ilgaz, Soner Ördek, Strahil Popov, Süleyman Çamlıca, Yusuf Abdioğlu, Joseph Akomadi ve Mesut Çaytemel'in yer aldığı aktarıldı. MEHMET Altıparmak ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekipte teknik direktör arayışları ise sürüyor.