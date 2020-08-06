Kaymakam Başaran şehit ailelerini ziyaret etti

Mersin'in Anamur ilçesine yeni atanan Kaymakam Mehmet Nuri Başaran, ayağının tozuyla yakından tanımak istediği şehit ailelerinin evlerini ziyaret etti. Kaymakam Başaran, "15 Temmuz hain darbe girişiminde Kahraman Kazan İlçesinde şehit olan Ümit Güder kardeşimizin kızı Füsun Hanıma, İç güvenlik harekatı kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2018 yılında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık kardeşimizin Eşi Ece hanıma ve 2020'nin Temmuz ayında elim bir uçak kazasında Van'ın Gevaş ilçesinde şehit olan Burak Derya kardeşimizin babası Özcan beye ziyaretlerde bulundum. .Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.