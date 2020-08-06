Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı. Ramazan Koçaç yönetimindeki 33BCU 64 plakalı özel otomobil Tarsus-Pozantı otoyolunun Damlama mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, bariyere bariyere çarptıktan sonra araç sürücüsü Ramazan Koçaç ile otomobilde bulunan Medine Koçaç ve Zeliha Koçaç çeşitli yerlerinden yaralanarak, olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla Tarsus Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.