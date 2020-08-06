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Köy yolları tamir ediliyor

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Köy yolları tamir ediliyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil ilçesinin kırsal mahallelerinde bozulan yolların yapımını sürdürüyor. Bu kapsamda Kabasakız, Bozobası, Beyreli, Uğurca ve Halilbaş mahallelerinde 12 bin 800 metre uzunluğunda sathi kaplama asfalt çalışması tamamlanarak araç kullanımına hazır hale getirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığınca şehir merkezinde başlatılan yol yenileme ve asfalt çalışmaları devam ederken kırsal mahallelerin yol yapım faaliyetleri de sürdürülüyor. Bu doğrultuda devam eden çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Kabasakız, Bozobası, Beyreli, Uğurca ve Halilbaş kırsal mahallelerinde tamamlanan sathi kaplama çalışması sonucu toplamda 12 bin 800 metre asfalt yenilendi. Köylerinin yolunun 2 yıldır araç kullanımına uygun olmadığını söyleyen Uğruca Kırsal Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir, "Sıkıntımızı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e dile getirdik. Ardından mahallemizin yol yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı" dedi.
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Köy yolları tamir ediliyor
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