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Su seviyesi yükseldi çift mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Su seviyesi yükseldi çift mahsur kaldı
Adana'da su seviyesi azalan Seyhan Nehri'nden karşıya geçmeye çalışan karı koca, baraj kapaklarının açılıp suların yükselmesi sonucu nehrin ortasında mahsur kaldı. Merkez Seyhan ilçesi Eski Baraj kapakları civarında Seyhan Nehri'nin debisinin düşük olduğunu gören çift, nehirden karşıya geçmeye çalıştı. Nehrin ortasına kadar kayalıklara basarak gelen çift, baraj kapaklarının açılıp suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, çifti bellerine bağladıkları ip ve kayalıkların arasına uzattıkları merdivenle mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
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Su seviyesi yükseldi çift mahsur kaldı
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