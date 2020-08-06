Ters yöne girdi iki araca çarptı

Adana'da
bir minibüsün
ters yöne girmesi
sonucu 3 aracın
karıştığı kazada
3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre
kaza, Yüreğir ilçesi
Adana-Karataş
karayolu Doğankent
Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bulvara ters şeritten
giren Ahmet Muhammed
yönetimindeki 35 MA 3736
plakalı minibüs, Bahri Gayir
yönetimindeki 34 NG 2291
plakalı otomobil ve Onuray
Yasavur idaresindeki 01
TC 006 plakalı otomobile
çarptı. Kaza
sonrası alev
alan otomobildeki
sürücü
Gayir
ve yanındaki
Tülin
Karıksız,
vatandaşlar
tarafından
araçtan çıkarıldı. Yaralılar Gayir,
Karıksız ve sürücü Muhammed,
olay yerine sevk edilen 112 Acil
Servis ekiplerince kentteki hastanelere
kaldırıldı. Diğer sürücü
Yasavur, kazadan yara almadan
kurtuldu. Alev alan otomobil,
vatandaşlar tarafından yangın
söndürme tüpüyle söndürüldü.