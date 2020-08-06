Ters yöne girdi iki araca çarptı

Adana'dabir minibüsünters yöne girmesisonucu 3 aracınkarıştığı kazada3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye görekaza, Yüreğir ilçesiAdana-Karataşkarayolu DoğankentMahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, bulvara ters şerittengiren Ahmet Muhammedyönetimindeki 35 MA 3736plakalı minibüs, Bahri Gayiryönetimindeki 34 NG 2291plakalı otomobil ve OnurayYasavur idaresindeki 01TC 006 plakalı otomobileçarptı. Kazasonrası alevalan otomobildekisürücüGayirve yanındakiTülinKarıksız,vatandaşlartarafındanaraçtan çıkarıldı. Yaralılar Gayir,Karıksız ve sürücü Muhammed,olay yerine sevk edilen 112 AcilServis ekiplerince kentteki hastanelerekaldırıldı. Diğer sürücüYasavur, kazadan yara almadankurtuldu. Alev alan otomobil,vatandaşlar tarafından yangınsöndürme tüpüyle söndürüldü.