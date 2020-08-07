21 milyon kârdaydı o parayı kim yedi?

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı oturumunda belediyenin her ay 60 milyon lira borç ürettiğini, ancak Mart ayı itibarıyla 21 milyon lira kara geçtiklerini ifade eden CHP'li başkan Zeydan Karalar, sosyal medyada paylaştığı gelir–gider tablosunda kendi sözlerini çürüttü. Paylaşılan tabloda belediyenin 27 milyon liraya yakın açık verdiğini gören vatandaşlar "21 milyon lira kardaydı hani onu kim yedi", "Boş oturacağınıza sosyal belediyecilik adına bir şeyler yapın o zaman denk gelir bütçeniz! Ama yok ağla ağla ağla. Sonra git kredi çek yine ağla. Yemezler" diyerek yorumlar yazarak tepkilerini dile getirdiler. Temmuz ayının son oturumunda 15 aylık çalışmalarının yer aldığı faaliyet raporlarının okunmasının ardından Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından başkan Karalar kente bir çivi dahi çakmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Bunun üzerine kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Biz bu belediyeyi

borçlu aldık. Her ay 60 milyon lira borç üreten bir belediyeden Mart ayında 21 milyon lira kara geçen bir belediye haline getirdik. Kur farkı olmasaydı bu rakam 30 milyon lirayı bulacaktı. Bundan sonra da kar etmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi. CHP'li başkan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında önceki gün "Gelen 66 Giden 96 Adanalı kardeşlerim kentimizin gelir gider tablosu aşağıdadır. Bu şartlar altında çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" mesajının ardından belediyenin Temmuz ayı gelir-gider tablosunu paylaştı. Paylaşım ile birlikte vatandaşlar Karalar'ı mesaj yağmuruna tuttu.



Vatandaşların, sosyal medyada paylaştığı o mesajlar:



* "21 milyon kardaydı hani onu kim yedi"

* "YEMEZLER!" "Boş oturacağınıza sosyal belediyecilik adına bir şeyler yapın o zaman denk gelir bütçeniz! Koca Adana'da belediyeye ait ne bir sosyal tesis, ne bir restoran ne bir adam akıllı büfe bile yok. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız diğer büyük şehirleri bir gezin bu belediyeler nerelerden para kazanıyor diye! Ama yok ağla ağla ağla. Sonra git kredi çek yine ağla. Yemezler"

, * ŞAKŞAKÇILARA BAYRAM HARÇLIĞI! " Ayrıca sen değil miydin başkan yılbaşına kadar geliri gideri eşit bir belediye olacak diyen hatta övünüyordun bütçe fazlası verecek diye ne oldu neyin açığı bu yoksa şakşakçılara bayram harçlığımı verdin?" * "Zarar ediyorsa devret belediyeyi sayın başkan",

* "BAŞKAN GÖRMÜYOR MUSUN?" "Hiç asfalt ya da parke yapmadınız mı? Trajikomik bir tablo. Bence siz ekibinizi gözden geçirin sayın başkan biz bunları görüyoruz siz görmüyor musunuz? " * "Zeydan önce kendine baksın. Her ay boş yere ödenen reklam parası hırsızlık değil mi?"