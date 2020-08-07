Ahırı spor salonuna çevirdi

adirli ilçesine bağlı Çınar köyünde yaşayan, ilçe merkezinde bulunan bir spor merkezinde günlük spor yapmaya gidiyordu.Yine kendi imkanlarıyla pet şişe, demir malzemeler ve çimento kullanarak yaptığı spor malzemeleri ile spor yapmaya devam eden, spora kaldığı yerden devam etti. Her şart ve ortamda spor yapılabileceğini söyleyen Gündeşlioğlu düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: