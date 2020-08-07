AK Parti Adana Teşkilatları ikinci oldu

Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Temmuz ayında en fazla üye yapan iller arasında Türkiye ikincisi olduklarını söyledi. Başkan Ay, "1 Haziran'da başlatmış olduğumuz üye seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayında 14 bin 595 üye ile Adana'mız en fazla üye yapan il olarak Türkiye birincisi olmuştu. Temmuz ayında da 10 bin 700 yeni üye yaparak Türkiye ikincisi oldu" dedi. Başkan Ay, "Yeni üye olup gücümüze güç katan tüm hemşehrilerime ve gayretlerinden dolayı tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Son iki ayda 25 bin yeni yol arkadaşımız daha Adana teşkilatımıza katıldı. Hepsi şeref verdiler, sefalar getirdiler. Omuz omuza verip biricik Türkiye'miz için gece gündüz çalışacağız. Partimize üye olmak isteyen hemşehrilerimize ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.