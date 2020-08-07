Akbıyık: Tüm eğitim modellerine hazırız

dönemindeki online eğitimi başarı ile tamamladıklarına dikkat çeken Abdullah Hüseyin Akbıyık, "İçel Koleji olarak Pandemi dönemi dışarıdan hiçbir şey almadan kendi uzman eğitim kadromuz ile öğrencilerimizin online eğitimlerini başarı ile tamamladık. Koronavirüs tehlikesinin devam etmesi nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni dönemde okulları hangi şekilde açacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Köklü bir geçmişe sahip olan okulumuz birbirinden değerli eğitim kadrosu ile yeni dönem için uygun görülecek tüm eğitim modellerine hazırdır. Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim görmesi için yine yoğun tempo ile çalışmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazır olduklarını söylemişti ve bizde hazırız" dedi.