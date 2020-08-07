Alkollü sürücü polise takıldı

ADANA'NIN Kozan ilçesinde Kozan Huzur ve Güven denetimi kapsamında kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Uygulama noktasında polise 160 promil alkollü yakalanan sürücü ekiplere zor anlar yaşatırken aracında 55 bin TL parası olduğunu iddia ederek polisi dakikalarca oyalamaya çalıştı. Denetimlerde bazı araç sürücüleri polisi görünce maskelere sarıldı. Denetimlerde 483 kişinin GBT sorgusu yapılarak 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. 136 araç kontrolünde, 20 araca kurallara uymadıkları için 22 bin 601 TL idari para cezası uygulandı.6 araç trafikten men edildi. Hastane kavşağında M.K.P isimli sürücü polisin dikkati ile alkollü olduğu anlaşıldı. M.K.P'de 160 promil alkollü çıktı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü en son aracımda 55 bin TL var demesi üzerine trafik ekipleri sürücünün araçtan parasını almasını bekledi. Araçta oturan M.K. P. polisin uğraşları sonucu kontrol için hastaneye götürüldü