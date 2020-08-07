Arslanköylü kadınlar meslek öğreniyor

90 yıl önce Arslanköy halkı tarafından imece usulüyle inşa edilen ve Toroslar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak yeniden gün yüzüne çıkarılan Arslanköy eski halkevi, mesleki eğitim kursları olarak vatandaşların hizmetine açıldı. Toroslar Belediyesi'nin, yeni normal hayat çerçevesinde yaylalarda açtığı mesleki eğitim kursları, Arslanköy eski halkevinde de hizmet veriyor. Arslanköy Mahallesi'nde halk tarafından imece usulüyle inşa edilmiş atıl haldeki eski halkevini yeniden restore ederek hayata döndüren Teknik Eğitim Kursları (TORTEK) atölyelerini bu binada da faaliyete geçirdi. Halkevinde uzman eğitmenler eşliğinde dikiş nakış, takı tasarımı, kadın üst giyimi ve çeyiz ürünleri kurslarına katılan kadınlar, hem yeni beceriler ediniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.