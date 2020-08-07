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’ta topbaşı yapıyor

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Gaziantep 17 Ağustos’ta topbaşı yapıyor
SÜPER Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 2020-2021 Süper Lig hazırlıkları kapsamında gerçekleştirecek kamp programı belli oldu. Kırmızı-siyahlılar, 16 Ağustos Pazar günü Bolu Gazelle Resort'ta toplanarak, 17 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 17 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde Bolu'da hazırlıklarını sürdürecek Gaziantep ekibi, bu süreçte üç hazırlık maçı oynayarak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e dönecek.
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Gaziantep 17 Ağustos’ta topbaşı yapıyor
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