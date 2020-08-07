Gaziantep 17 Ağustos’ta topbaşı yapıyor

SÜPER Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü
, 17 Ağustos'ta yeni sezon
hazırlıklarına başlayacak. 2020-2021 Süper Lig
hazırlıkları kapsamında
gerçekleştirecek kamp programı belli
oldu. Kırmızı-siyahlılar, 16 Ağustos Pazar günü Bolu Gazelle Resort'ta toplanarak, 17 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
17 Ağustos-
2 Eylül tarihlerinde Bolu
'da hazırlıklarını
sürdürecek Gaziantep ekibi
,
bu süreçte üç hazırlık maçı oynayarak
yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep
'e dönecek.