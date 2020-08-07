Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne rekor ziyaretçi

ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti. Burç Ormanı'nda kurulu olan ve 350 türden 7 bin 500 hayvanı bünyesinde barındıran Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bayram süresince adeta ziyaretçi akınına uğradı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hayvanat bahçesine gelen vatandaşların önce ateşleri ölçüldü. Maske takmanın zorunlu olduğu hayvanat bahçesinde görevliler, sürekli hoparlörlerden sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlar, kapalı alanlara ise az sayıda ve kısa süreli olarak alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinde tedbirlerin en üst düzeyde olduğunu söyledi. Beklediklerinin üstünde bir ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Özsöyler, "'4 günlük bayram süresince yaklaşık 65 bin kişi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Bu, kısa zamanda ulaştığımız en yüksek ziyaretçi sayısı" dedi.