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’teki olayından acı haber geldi

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Gaziantep’teki patlama olayından acı haber geldi
GAZİANTEP'TE demir doğrama fabrikasında dün yaşanan patlamada yaralananlardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gaziantep'te dün öğle saatlerinde, Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı içerisindeki Oduncular Sitesi'nde bulunan demir doğrama pres makas kesim fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden biri hayatını kaybetti. Patlamanın yaşandığı fabrikada demir kesim işi yapan yabancı uyruklu işçi Abdurrahim Cuma (22), olaydan sonra kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Gaziantep’teki patlama olayından acı haber geldi
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