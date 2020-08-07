Gürkan bizim her şeyimizdi

Ankara'da, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Hataylı Gürkan Tekoğlu ile eşi Pelin Tekoğlu, evlatları Melina Tekoğlu, Melisa Tekoğlu ile kayınbirader Mehmet Ali Eskisarılı'nın cenazeleri önceki gün Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verilmişti.

MUTLU BİR AİLESİ VARDI

İzin dönüşü yaşanan trafik kazasında oğlu Gürkan Tekoğlu, gelini Pelin, torunları Melisa ve Melina'yı kaybeden gurbetçi Uğur Tekoğlu, oğlunu toprağa vermesine rağmen onun hala öldüğüne inanamadığını söyledi. Oğlunun mutlu bir ailesi olduğunu gelini Pelin, torunları Melisa ve Melina ile Almanya'da huzur içinde yaşadıklarını belirten acılı baba, "Oğlum evimin direğiydi. Evimin direği yıkıldı. Bu dünyadan göçtüğüne hala inanamıyorum. Sadece ben değil, buna kimse inanamıyor." dedi. Yıllar önce Almanya'ya işçi olarak gittiklerini Gürkan'ın Almanya'da doğduğunu ve büyüdüğünü belirten babası Tekoğlu, "Gürkan çok sıcak kanlı sevecen hayat doluydu. Almanya'ya doğru yola çıktığında, sanki içime doğdu arabayı kullanırken dikkat et dedim. Oğlum da merak etme baba dikkat ederim demişti. Ama bu onunla son konuşmamız oldu. Kazayı yakınlarımız bize haber verdi. İnanamadık. Hemen uçağa atlayıp geldik. Ama ben hala oğlumun bu hayattan göçtüğüne inanamıyorum" dedi.