İskenderun’da larva ile mücadele sürüyor

Belediyesi, halkın daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirebilmesi için haşereyle mücadele çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Larva ile mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Halkımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor.