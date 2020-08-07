Özay Günsel’de keşfetme zamanı

hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirecek, meslekleri deneyimlediği, seçim yapma özgürlüğünü elde ettikleri Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi beşinci haftasını tamamladı. 5-8 yaş Dünya grubu, 9-11 yaş Güneş Grubu ve 12-15 yaş grubu olan Galaksi grubu öğrencileri beşinci hafta programlarında, Yakın Doğu Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde tasarım, yaşam becerileri ve görgü kurallarını öğrendikleri deneyler, gözlemler ve keşifler yaptılar. Çocukların görerek, dokunarak, duyarak, hissederek, hareket ederek öğrenebilecekleri materyaller hazırlanan Yaz Dönemi eğitimlerinde Dünya grubu öğrencileri Veterinerlik Fakültesi etkinlikleri kapsamında kelebeklerin oluşumunu, Sağlık Bilimleri Fakültesi etkinlikleri kapsamında vücudunu tanımayı, Mimarlık Fakültesi etkinlikleri kapsamında mısır piramitlerinin mimarisini, geri dönüşüm materyallerinden maket yapmayı öğrenirken aynı zamanda patlamış mısır eşliğinde sinema etkinliği gerçekleştirdi. Çocukların gelişim düzeylerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal yönlerden gelişmesini destekleyen Yaz Eğitimi programlarında Güneş Grubu öğrencileri ise Diş Hekimliği Fakültesi etkinlikleri kapsamında dev dişler etkinliğinde dişlerin yapısını, Mühendislik Fakültesi etkinlikleri kapsamında bilimsel araştırma yapmayı, Hemşirelik Fakültesi etkinleri kapsamında ev kazalarında nasıl davranmamız gerektiğini ve mühendislik deneyleri yapmayı öğrenirken Coğrafya bölümü etkinlikleri kapsamında ilk kaleler etkinliğine katıldı.