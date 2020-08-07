Vatandaşa maske ve mesafe uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Türkiye geneli sıkı denetim yapacağız' açıklamasının ardından dün sabah Adana'da maske ve sosyal mesafe denetimleri başladı. Vali Süleyman Elban'ın nezaretinde başlayan denetimlerde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı. Vali Elban, "Şuanda hastanelerimizde ki hasta sayımız çok az düzeyde. Bunların entübe olanı ve yoğun bakımda olan sayıları çok az zaten. Şuan için bir risk ve sıkıntımız yok" dedi. Vali Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve polislerle birlikte Seyhan İlçesi'ne bağlı 5 Ocak Meydanı, Çakmak Caddesi ve Atatürk Caddesi'ne gitti. Burada Vali Elban, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı. Polisler tarafından da maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı. Vali Elban, "Tek ceza 900 lira olarak belirledik. Türkiye çapında da tek ceza olarak belirlendi. Bizim esas amacımızım ama insanların kurallara uyması" dedi. Hatay Valisi Doğan ise koronavirüs salgınına karşın vatandaşları uyarmak ve bu konuda bir farkındalık yaratmak amacı ile sahaya indi. Vatandaşları salgına karşı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran Vali Doğan, "Tüm vatandaşlara çağrımızdır. Maske, Mesafe ve hijyen çok önemli. Bu kurallara uymazsak yaşayacağımız sıkıntılar aşikardır" dedi.

3 İLDE VALİLER CADDEYE İNDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde maske kullanımı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi vererek denetimlerde bulundu. Gül, denetim yaptığı yerlerde maske dağıtımı yapmayı da ihmal etmedi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de kent genelindeki denetimlere katıldı. Su ve Şahne, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlara uyarılarda bulunup broşür dağıttı. Osmaniye'de de polis uygulama noktasında, sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca kent merkezinde vatandaşa ve esnafa Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme yaptı.