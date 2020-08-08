Başkan Ay Çukurovalı çiftçileri dinledi

Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Çukurovalı çiftçilerin sabit karakol kurulması taleplerini ve diğer sorunlarını dinleyerek konunun takipçisi olacağını söyledi. Çukurovalı çiftçiler, beraberlerindeki Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile birlikte AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'ı ziyaret etti. Başkan Ay, çiftçilerin başta sabit karakol kurulması talepleri olmak üzere tüm sorunlarını dinleyerek notlar aldı. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Ay, başta sabit karakol kurulması olmak üzere tüm talep ve sorunların çözümü noktasında ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi. Birlik Başkanı Mutlu Doğru, Oda Başkanı Mehmet Akın Doğan ile çiftçiler, Başkan Ay'a sorunlarını dinleyip, çözümü noktasında takipçisi olma sözü verdiği için teşekkür etti.