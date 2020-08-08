Erdemli’de Yörük Müzesi açıldı

Erdemli Belediyesi Yörük Müzesi, pandemi sonrası geçilen kontrollü sosyal hayat kuralları dahilinde ziyaretçilere kapılarını yeniden açtı. Erdemli'de Yörük tarihini yaşatmak için belediye tarafından Yörüklerin bağışladığı eşyalarla oluşturulan Yörük Müzesi, pandemi sonrasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Ücretsiz olarak hizmet veren müze, tarihi ve kültürel açıdan ilçeye gelen turistlere alternatif tanıtım sağlıyor. Sahil bandı Dr. Devlet Bahçeli Meydanında hizmete açılan merkez, yıl boyunca ziyaretçilerini bekliyor. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin çok önemli bir mirasa sahip olduğunu belirterek, "Erdemli'nin her noktasında Yörük kültürünün izlerini bulmak mümkün. Hala devam eden Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek ve ilçemizi ziyaret eden vatandaşlarımızla paylaşabilmek adına, Geleneksel Yörük Türkmen Şölenimiz dahil yıl içerisinde bir çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz" dedi.