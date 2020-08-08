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Erhan Özmen: Neden ?

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
•Neden Dolar, dünyada geçerliliği olan rezerv paraların en önemlisi? İnsanlar ya da şirketler ulusal paraları dışında bir para birimine bağlanacaksa bu para çoğunlukla dolar oluyor. Merkez bankaları da döviz rezervi olarak ilk sırada dolar bulunduruyor. Neden? Temel neden ABD'nin gücü… ABD'nin siyasal, ekonomik ve askeri gücü. Bunlarda sarsılma olursa doların dünya ekonomisindeki egemenliği zayıflar. Ki salgın süreci ile birlikte ekonomik gücünün zayıflamasıyla ABD doları değer kaybetti. Bir başka neden petrol ve altın gibi önemli malların değerinin dolarla ifade ediliyor olması. İhracatımızı da dolar ile ifade ediyoruz. (Gaziantep Temmuz ayında 728 milyon 793 bin dolarlık ihracat ile aylık bazda tarihin en yüksek ihracatını yaptı.) • Neden altın "altın çağında" ? Altın tüm dünyada bir rezerv değeri niteliğinde çünkü çok sınırlı miktarda ve dünya çapında bilinirliği yüksek. Merkez bankaları, döviz yanında altını da rezerv olarak tutuyor. Ve dünyada ne zaman bir karışıklık olsa güvenli liman olarak kabul edilen altına olan talep artıyor ve altın fiyatları da yukarı gidiyor. COVID-19'un dünyada yarattığı karmaşa ve ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri de altına olana talebi zirveye taşıdı. • Bundan sonra ne olur? İyi de biz bunları zaten biliyoruz. Bize bundan sonra ne olacağını söyle dediğinizi biliyorum. Bundan sonra ne olacağını uzmanlar dahi söyleyemiyor. Ama döviz ve altındaki bu gidişatın iniş ve çıkışlarla birlikte bir süre daha gideceği kesin ki bu süre de en azından ABD Başkanlık seçimlerine kadar. Bildiğim şu ki fakirleşiyoruz döviz borcu olan, ham maddesini döviz ile alan iş insanları maaşları nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı. Dikkat edilmesi gerekenler için bir çift sözüm olabilir belki o da faiz oranlarındaki değişimler.

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Erhan Özmen: Neden ?
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