Erhan Özmen: Neden ?

•Neden Dolar, dünyada geçerliliği olan rezerv paraların en önemlisi?
İnsanlar ya da şirketler
ulusal paraları dışında bir
para birimine bağlanacaksa
bu para çoğunlukla dolar
oluyor. Merkez bankaları
da döviz rezervi olarak
ilk sırada dolar
bulunduruyor.
Neden? Temel neden ABD'nin gücü… ABD'nin siyasal, ekonomik ve askeri gücü.
Bunlarda sarsılma
olursa doların
dünya ekonomisindeki
egemenliği zayıflar.
Ki salgın süreci ile birlikte
ekonomik gücünün zayıflamasıyla
ABD doları değer
kaybetti.
Bir başka neden petrol
ve altın gibi önemli malların
değerinin dolarla ifade
ediliyor olması. İhracatımızı
da dolar ile ifade ediyoruz.
(Gaziantep Temmuz ayında
728 milyon 793 bin dolarlık
ihracat ile aylık bazda
tarihin en yüksek ihracatını
yaptı.) • Neden altın "altın çağında"
?
Altın tüm dünyada bir
rezerv değeri niteliğinde
çünkü çok sınırlı miktarda
ve dünya çapında bilinirliği
yüksek. Merkez bankaları,
döviz yanında altını
da rezerv olarak tutuyor.
Ve dünyada ne zaman bir
karışıklık olsa güvenli liman
olarak kabul edilen altına
olan talep artıyor ve altın
fiyatları da yukarı gidiyor.
COVID-19'un dünyada
yarattığı karmaşa
ve ekonomiler
üzerindeki
olumsuz etkileri de
altına olana talebi
zirveye taşıdı. • Bundan sonra ne olur?
İyi de biz bunları
zaten biliyoruz.
Bize bundan
sonra ne olacağını
söyle dediğinizi
biliyorum. Bundan
sonra ne olacağını uzmanlar
dahi söyleyemiyor. Ama
döviz ve altındaki bu gidişatın
iniş ve çıkışlarla birlikte
bir süre daha gideceği
kesin ki bu süre de en azından
ABD Başkanlık seçimlerine
kadar.
Bildiğim şu ki fakirleşiyoruz
döviz borcu olan,
ham maddesini döviz ile
alan iş insanları maaşları
nasıl ödeyeceğini düşünmeye
başladı. Dikkat edilmesi gerekenler için bir çift sözüm olabilir belki o da faiz oranlarındaki değişimler.