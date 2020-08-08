Erhan Özmen: Neden ?

•Nİnsanlar ya da şirketlerulusal paraları dışında birpara birimine bağlanacaksabu para çoğunlukla dolaroluyor. Merkez bankalarıda döviz rezervi olarakilk sırada dolarbulunduruyor.Neden?Bunlarda sarsılmaolursa dolarındünya ekonomisindekiegemenliği zayıflar.Ki salgın süreci ile birlikteekonomik gücünün zayıflamasıylaABD doları değerkaybetti.Bir başka neden petrolve altın gibi önemli mallarındeğerinin dolarla ifadeediliyor olması. İhracatımızıda dolar ile ifade ediyoruz.(Gaziantep Temmuz ayında728 milyon 793 bin dolarlıkihracat ile aylık bazdatarihin en yüksek ihracatınıyaptı.)Altın tüm dünyada birrezerv değeri niteliğindeçünkü çok sınırlı miktardave dünya çapında bilinirliğiyüksek. Merkez bankaları,döviz yanında altınıda rezerv olarak tutuyor.Ve dünyada ne zaman birkarışıklık olsa güvenli limanolarak kabul edilen altınaolan talep artıyor ve altınfiyatları da yukarı gidiyor.COVID-19'un dünyadayarattığı karmaşave ekonomilerüzerindekiolumsuz etkileri dealtına olana talebizirveye taşıdı.İyi de biz bunlarızaten biliyoruz.Bize bundansonra ne olacağınısöyle dediğinizibiliyorum. Bundansonra ne olacağını uzmanlardahi söyleyemiyor. Amadöviz ve altındaki bu gidişatıniniş ve çıkışlarla birliktebir süre daha gideceğikesin ki bu süre de en azındanABD Başkanlık seçimlerinekadar.Bildiğim şu ki fakirleşiyoruzdöviz borcu olan,ham maddesini döviz ilealan iş insanları maaşlarınasıl ödeyeceğini düşünmeyebaşladı.