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Evden üç kamyon çöp çıkarıldı

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Evden üç kamyon çöp çıkarıldı
MERSİN'İN Üçocak Mahallesi'nde, geçen haftalarda yaşamını yitiren kimsesiz ve yaşlı bir vatandaşın evinden üç kamyon çöp çıkarıldı. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma-Kontrol ile Park- Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine, Üçocak Mahallesi'de bulunan ev temizlendi. Ekipler, evin içerisine ve avluya dağılmış olan tonlarca çöpü, ekmek artıklarını, evsel ve inşaat atıkları ile binlerce pet şişe ve ahşap parçalarını toplayıp kamyonlara yükledi. Ekipler, geçen haftalarda yaşamını yitiren ve yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir kadının sahibi olduğu evin içinden ve avlusundan 3 kamyon çöp çıkardı. Metruk binanın yıkımı için yasal süreç başlatıldı.
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Evden üç kamyon çöp çıkarıldı
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