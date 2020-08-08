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’a yıldız golcü

’deki ilk transferini forvet hattına yapan , Gabonlu ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu kampa katıldı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Hatayspor’a yıldız golcü
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, ilk dış transferini gerçekleştirdi. Fransa'nın Bordeaux takımında sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki golcü futbolcu Aaron Boupendza ile sözleşme imzalayarak resmen renklerine bağladı. Genç yaşta yıldızı parlayan ve 20 yaşında Fransa'nın Bordeaux takımına transfer olan Aaron burada istenileni veremeyince 4 sezon boyunca çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi
SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİ
Geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekibi CD Feirense'de kiralık olarak oynayan oyuncu aynı zamanda Gabon Milli Takımı'nda görev yapıyor. Sağlık kontrolünden geçen Aaron'da sorun çıkmadı.
KUBİLAY SÖNMEZ AYRILDI
Bu arada bordo-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Kubilay Sönmez'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İki senedir Hatayspor'umuzun formasını terleten, şampiyonlukta büyük emekleri olan Sönmez'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.
İMZALAR ATILDI
Sezon sonunda takımı ile sözleşmesi biten Boupendza ile temasa geçen bordo-beyazlılar golcüyü İstanbul'a getirerek sportif direktör Fatih Kavlak'ın katıldığı törende iki yıllık anlaşma sağladı.

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Hatayspor’a yıldız golcü
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