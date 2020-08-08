Hatayspor’a yıldız golcü

'in yeni ekibi, ilk dış transferini gerçekleştirdi.Genç yaşta yıldızı parlayan ve 20 yaşında'nıntakımına transfer olanburada istenileni veremeyince 4 sezon boyunca çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydiSAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİGeçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekibi CD Feirense'de kiralık olarak oynayan oyuncu aynı zamanda Gabon Milli Takımı'nda görev yapıyor. Sağlık kontrolünden geçen Aaron'da sorun çıkmadı.KUBİLAY SÖNMEZ AYRILDIBu arada bordo-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada,denildi.İMZALAR ATILDISezon sonunda takımı ile sözleşmesi biten Boupendza ile temasa geçen bordo-beyazlılar golcüyü İstanbul'a getirerek sportif direktör Fatih Kavlak'ın katıldığı törende iki yıllık anlaşma sağladı.