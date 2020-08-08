PKK operasyonunda el yapımı bomba ele geçirildi

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 3 el yapımı patlayıcı, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve 3 silah ele geçirildi. Özel harekat polisinin koç başlarıyla girdiği 15 evden 13 zanlı gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

TAKİP ALTINA ALINDILAR

Polis, zanlıların HDP Gençlik Meclisi adı altında terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Harekatı) içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve PKK'nın elebaşı lehine duvarlara yazı yazdıkları tespit etti. Ayrıca şüphelilerin iş yeri kepenkleri üzerine, elektrik direklerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek' örgüte sempati duyan kişilere eylem yapmak üzere 'sokaklara çekme' amaçlı afiş yapıştırdıkları da belirlendi.

ÖZEL HAREKAT KATILDI

Bir marketi benzin dökerek kundaklama olayının da failleri olduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için düğmeye basan terör polisi şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polisinin de destek verdiği şok baskında 15 adreste 13 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 50 kartuş, bomba yapımında kullanılan malzeme ve dijital malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.