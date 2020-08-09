Adam voleybol’dan transfer atağı

YENI sezonda ilk kez Kadınlar 1. Lig'de mücadele edecek olantransferde atağa geçti. Takımın başına çok deneyimli eski milli antrenör'nu getiren sarı lacivertliler kadrosuna 9 kaliteli oyuncu kattı. Sarılacivertli takım şu ana kadarile anlaşmaya vardı. Adam Voleybol Kulübü 2020-2021 sezonunda 5. Kademe milli antrenör Mehmet Şükrü Çobanoğlu ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, Gaziantep'i TVF Kadınlar 1. Lig'inde başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Bilginsoy,dedi.