Adam voleybol’dan transfer atağı

YENI sezonda ilk kez Kadınlar 1. Lig'de mücadele edecek olan Gaziantep Adam Voleybol Spor Kulübü
transferde atağa geçti. Takımın başına çok deneyimli eski milli antrenör Şükrü Çobanoğlu
'nu getiren sarı lacivertliler kadrosuna 9 kaliteli oyuncu kattı. Sarılacivertli takım şu ana kadar smaçör Yıldız Begüm Kanat, orta oyuncu Aslı Türker, orta oyuncu Gülcan Tanrıverdi, pasör Tuğçe Atıcı, pasör Çisil Oygüç, libero Sedef Sazlıdere, smaçör Kübra Tanrıkulu, smaçör Deniz Üstünsoy ve Ukraynalı smaçör Oleksandra Bytsenko
ile anlaşmaya vardı. Adam Voleybol Kulübü 2020-2021 sezonunda 5. Kademe milli antrenör Mehmet Şükrü Çobanoğlu ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, Gaziantep'i TVF Kadınlar 1. Lig'inde başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Bilginsoy, "Bu ligde ilk kez mücadele edeceğiz. Kadromuzu oluştururken işe teknik heyetle başladık. Şu ana kadar 9 oyuncu ile sözleşme imzaladık. Birkaç oyuncu daha alıp kadromuzu oluşturmuş olacağız"
dedi.