Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Adam voleybol’dan transfer atağı

Adam voleybol’dan atağı

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Adam voleybol’dan transfer atağı
YENI sezonda ilk kez Kadınlar 1. Lig'de mücadele edecek olan Gaziantep Adam Voleybol Spor Kulübü transferde atağa geçti. Takımın başına çok deneyimli eski milli antrenör Şükrü Çobanoğlu'nu getiren sarı lacivertliler kadrosuna 9 kaliteli oyuncu kattı. Sarılacivertli takım şu ana kadar smaçör Yıldız Begüm Kanat, orta oyuncu Aslı Türker, orta oyuncu Gülcan Tanrıverdi, pasör Tuğçe Atıcı, pasör Çisil Oygüç, libero Sedef Sazlıdere, smaçör Kübra Tanrıkulu, smaçör Deniz Üstünsoy ve Ukraynalı smaçör Oleksandra Bytsenko ile anlaşmaya vardı. Adam Voleybol Kulübü 2020-2021 sezonunda 5. Kademe milli antrenör Mehmet Şükrü Çobanoğlu ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, Gaziantep'i TVF Kadınlar 1. Lig'inde başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Bilginsoy, "Bu ligde ilk kez mücadele edeceğiz. Kadromuzu oluştururken işe teknik heyetle başladık. Şu ana kadar 9 oyuncu ile sözleşme imzaladık. Birkaç oyuncu daha alıp kadromuzu oluşturmuş olacağız" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adam voleybol’dan transfer atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA