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’da at sıcak ve yorgunluktan bayıldı

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Adana’da at sıcak ve yorgunluktan bayıldı
ADANA'DA seyyar araba çeken at, sıcak hava ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Alınan bilgiye göre, C.Ç'nin seyyar arabasını çeken at, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda bayıldı. Su serperek atı ayıltmaya çalışan C.Ç. başarılı olamayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Hayvanın güvenli bir yere çekilmesinin ardından olay yerine çağrılan veteriner hekimi, yaklaşık bir saatlik çabanın ardından atı ayağa kaldırdı. Atın, 40 dereceyi bulan sıcak havadan etkilendiği ve yorgun düştüğü için bayıldığı öğrenildi. C.Ç. ve ailesinin, ata müdahale edildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
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Adana’da at sıcak ve yorgunluktan bayıldı
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