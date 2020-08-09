Anamur’da esnaf bilinçli hareket ediyor

Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran Anamur'da sıkı denetim uyguladı. Ülke genelinde aynı anda uygulanan koronavirüs denetimleri, Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çetin'in esnafları bilgilendirmek amacıyla yaptıkları ziyaret ile birlikte başlatıldı. Emniyet güçleri, zabıta ve sağlık personelinden oluşturulan ekip ile başlatılan denetimlerde esnafları ziyaret eden Kaymakam Başaran, esnafların bilinçli olduğuna dikkat çekerek, Anamur'un covid-19 vakaları konusunda ülkenin en iyi durumda olan kentlerinden birisisinin Anamur olduğunu belirtti. Kaymakam Başaran, "Anamurlu esnafımızın maske kullanımı konusunda titiz davrandığını görmek bizleri son derece mutlu etti. Biz maskesi bulunmayan esnaflarımıza vermek üzere yanımızda koruyucu maske getirmiştik ama hepsi elimizde kaldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele hepimizin görevi" dedi.