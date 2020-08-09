Aşırı kilo hastalıklara davetıye çıkarıyor

Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlıklı olmak, fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hali anlamına geliyor. Modern çağın en önemli problemleri arasında yer alan hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme ise aşırı kiloyu beraberinde getiriyor. Aşırı kilonun ise birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığı biliniyor. Biyomekanik olarak insan vücudunda 1 kg'lık artışın dizlere 5 kg'lık yük artışı olarak yansıyor. Bu nedenle kilo ile eklem hastalıkları arasında sıkı bir ilişki bulunuyor. "Artroz" adı verilen ve halk arasında kireçlenme veya eklem aşınması olarak da bilinen bu hastalığın yaş ve kilo ile doğrudan ilişkili olduğunu anlatan Medline Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Tuhanioğlu, "Bu hastalık kadınları erkeklerden daha çok etkiler. Kilonun eklemler üzerindeki olumsuz etkisi en çok diz eklemlerinde kendini hissettirir. Aşırı yük önce eklem kıkırdaklarını harap eder. Kıkırdakların tahrip olmasıyla eklemi oluşturan kemikler de olumsuz etkilenir ve ağrılı deformasyonlar ortaya çıkar" diyor. Artroz tedavisinde var olan kıkırdak hasarını onaracak herhangi bir ilacın olmadığını ifade eden Doç. Dr. Tuhanioğlu, "Bu amaca yönelik olarak çeşitli merkezlerde kullanılan PRP ve kök hücre gibi uygulamaları destekleyen bilimsel çalışmaların sayısı kısıtlıdır. Kıkırdak yıkımını önleyen ya da kıkırdak yapımını sağlayan oral ilaçlardan zaman zaman iyi sonuçlar alınsa da bu konuda da maalesef yeterli bilimsel veri yoktur" diyerek ayrıca hastaların eğer kullanıyorlarsa sigara tüketimine son vermelerinde de yarar olduğunu söylüyor.