Başkan Çetin’den pazar denetimi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Toros Mahallesi Semt Pazarını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu. Pazarda denetimde bulunan Başkan Soner Çetin, "Koronavirüsle mücadelede herkesin duyarlı davranması şart. Her ortamda maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi. Pazarı gezip vatandaşlarla sohbet eden, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Çetin, maske kullanımını ve sosyal mesafeye uyulmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Başkan Soner Çetin, normalleşmenin başlamasıyla halkın biraz rahat davrandığına dikkat çekerek, "Bu işin şakası yok. Tedbiri elden bırakmayalım" şeklinde konuştu.