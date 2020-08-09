Bebeklerine kendilerini doğuma yetiştiren polisin ismini verdiler

GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinden doğum için Kahramanmaraş'a gelen aile, kendilerine ekip aracıyla eşlik ederek, yerini bulamadıkları hastaneye ulaşmalarını sağlayan polisin adını yeni doğan bebeklerine verdi. İslahiye'de yaşayan Güllü Demir, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi yetkileriyle görüşerek, doğumu burada yapmaya karar verdi. Doğum sancısı başlayan Demir, eşinin işte olması üzerine, kayınbabası ve kayınvalidesiyle hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet binasına gitmek üzere Gaziantep'ten yola çıktı. Kente giriş yaptıktan sonra hastanenin yerini bulamayan kayınbaba Şıh Mehmet Demir, yolda gördüğü trafik polislerinden yardım talep etti. Bunun üzerine, polisler aracın sirenlerini açarak aileye hastaneye kadar eşlik etti. Kısa sürede hastaneye ulaşan Demir ailesi, doğumun gerçekleşmesinin ardından, kendilerini hastaneye yetiştiren ekip aracının sürücüsü Mehmet Ayva'nın adını erkek bebeklerine verdi. Güllü ve Ökkeş Demir çiftinin üçüncü çocuğu "Mehmet", daha sonra ailesi tarafından evlerine götürüldü. Ailenin hastaneye ulaşmasının ardından görev yerlerine dönen ekipler ise çocuğa polis memurunun adının verildiğini, cep telefonundan görüntülü konuşarak aldı.