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Çukurova’nın projesi kabul edildi

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Çukurova’nın projesi kabul edildi
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) öğrenci değişim programlarında yeni başarılara imza atıyor. Bu kapsamda Çukurova Üniversitesi'nin Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Hareketlilik faaliyeti (KA107) Projesi kabul edildi. Yükseköğretim öğrenci ve personeline Avrupa dışındaki ülkelerde öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan Erasmus+ KA107 projesi 2020 yılında da Çukurova Üniversitesi öğrenci ve personeline yeni kurumların kapısını aralayacak. 2020 dönemi Erasmus+ Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti (KA107) kapsamında Türkiye'den 103 üniversite proje teklifinde bulunarak her bir proje teklifi en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildi. Programa gösterilen yoğun talebe karşılık, bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olamadı.
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Çukurova’nın projesi kabul edildi
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