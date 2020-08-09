Daha temiz bir İskenderun için çalışmalar devam ediyor

İskenderun Belediyesi, ilçenin temizliği için çalışmalara devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışmaları tüm mahallelerde aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçede birçok noktada benzer çalışmaları yürüten temizlik ekipleri aynı zamanda muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından şehirde devam eden genel temizlik çalışmalarının yanı sıra mıntıka temizliği ve olumsuz hava koşulları sonrasında yol kenarlarında biriken toprak, çamur ve çeşitli atıklar temizleniyor" dedi. Tosyalı, "Çöp konteynerlerimiz düzenli temizleniyor" dedi.