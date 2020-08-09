Doç. Dr. Ergören: Yeni bir gen tanımladık

Doğu Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ile Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitisü Nadir Hastalıklar Araştırma Grubu'nun da içerisinde yer aldığı multidisipliner bilimsel araştırma grubu, erkek infertilitesiyle (kısırlık) ilişkilendirilen yeni bir gen tanımladı. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü Nadir Hastalıklar Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, yaptıkları çalışmada buldukları sonuçlar ışığında M1AP geninin gen analizi rutin genetik teşhisin bir parçası olarak dahil edilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ergören, "İnfertiliteden etkilenen hastaların çocuk sahibi olma şansını artıran etkili bir tedavi yöntemi halen bulunamamıştır. Bu bağlamda, uygulamada olan testiküler biyopsi ve müteakip yapay üreme, hastaların testiste sperm veya spermatidlerdespermatozoa taşıma olasılığının düşük olması nedeniyle erkek doğurganlığında önemli bir iyileşme sağlayamamıştır. Yine de, genellikle suçluluk duygusu hafifletilmiş ve genetik danışmanlığa olumlu bakan erkeklerde kısırlık için genetik nedenlere yönelik gelişmiş bir anlayış, gelecekteki tedaviye fayda sağlamaya devam edebilecektir" dedi.