HASSA’da esnaf artık rahat edecek

Hassa ilçesinde, yöresel ürünler pazarı kuruldu. Kurulan Pazarı ziyaret eden Milletvekili Hüseyin Yayman, "Yöresel ürünler pazarımız, Türkiye'nin en güzel yol üstü köylü pazarlarından biri olacak Hassa'mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi. Yapılan seçimler öncesinde verdikleri sözleri birer birer tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yayman, "Seçimde söz verdiğimiz bir hizmeti daha Hassa Belediyemiz ve DOĞAKA ile birlikte hayata geçirdik. Sabırla takibimiz sonucu bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Yayman, "Kışın soğukta, yazın sıcakta, yağmurda, çamurda, kar altında binbir zorluklar yaşayan yol kenarında satış yaparak ekmeğini çıkartmaya çalışan esnafımız da artık rahat edecek" dedi.