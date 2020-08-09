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İbadethane temizliği için kuruldu

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
İbadethane temizliği için özel ekip kuruldu
MERSIN'IN Toroslar ilçesinde, ibadethanelerde yeni tip koronavirüse karşı yürütülecek temizlik ve dezenfeksiyon için özel ekip oluşturuldu. Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personelden oluşturulan özel ekip, camiler, Kur'an kursu merkezleri ve cemevlerinde çalışmalara başladı. Kovid- 19 tedbirleri kapsamında ibadethanelerdeki halılar, makinelerle dezenfekte edilip yıkanıyor. Avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği alanlar da temizleniyor.
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İbadethane temizliği için özel ekip kuruldu
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