İskenderun’da ücretsiz tercih danışmanlığı

Belediyesi, YKS'ye giren gençlere yönelik ''Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı'' hizmetine başladı. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın talimatı ile gençlere Kültür Müdürlüğünde uzman eğitimciler tarafından tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı," Tercih döneminde de gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için tercih döneminin stres ve heyecanını yaşayan gençlerimizi, Kültür Müdürlüğümüzde uzman ekip ile danışmanlık hizmeti veriyoruz. Her şey gençlerimiz için "dedi. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı," Kültür müdürlüğümüzde uzman ekip ile 14 Ağustos tarihine kadar ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir. Çalışma saatleri İskenderun Belediyesi Kültür Müdürlüğünde 14.00 -20.30 arasındadır. 3 Nolu Belediye Sosyal Tesisimizde ise akşam 21.00 - 23.00 arası ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verilmektedir "şeklinde konuştu