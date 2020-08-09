Tosyalı: Birlikte İskenderun’uz

HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İskenderun barış, huzur ve kardeşlik kentidir" dedi. Tosyalı, AKAD Başkanı Nihat Yenmiş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Tosyalı,"Bizler memleketimiz de birlik, beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Burada yaşayan her insanın bir değer olduğuna inanıyoruz. İskenderun'da yüzyıllardır farklı kültürdeki inançtaki insanlar kardeşlik, sevgi, saygı içerisinde yaşamaktadırlar. Birlik ve beraberliğimiz her daim devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile tüm Alevi hemşerilerimizin Gadir-i Hum Bayramını bir kez daha kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.