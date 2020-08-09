Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Tosyalı: Birlikte İskenderun’uz

Tosyalı: Birlikte İskenderun’uz

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Tosyalı: Birlikte İskenderun’uz
HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İskenderun barış, huzur ve kardeşlik kentidir" dedi. Tosyalı, AKAD Başkanı Nihat Yenmiş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Tosyalı,"Bizler memleketimiz de birlik, beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Burada yaşayan her insanın bir değer olduğuna inanıyoruz. İskenderun'da yüzyıllardır farklı kültürdeki inançtaki insanlar kardeşlik, sevgi, saygı içerisinde yaşamaktadırlar. Birlik ve beraberliğimiz her daim devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile tüm Alevi hemşerilerimizin Gadir-i Hum Bayramını bir kez daha kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tosyalı: Birlikte İskenderun’uz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA