Uzman görüşü almadan tercih yapmayın

Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite adaylarının doğru ve isabetli tercih yapmaları için "Tanıtım ve Tercih Günleri" düzenledi. Uzman akademik kadrosu ve tercih danışmanlarıyla, adaylara doğru meslek seçimi ve kariyerleri için hizmet verecek olan HKÜ, 14 Ağustos'a kadar Üniversite adaylarını tüm sağlık tedbirlerinin alındığı Gösteri ve Sanat Merkezinde ağırlayacak. Yaptığı fuarlarla, düzenlediği tercih ve tanıtım dönemleriyle üniversite adaylarına destek olan HKÜ, koronavirüs salgını döneminde de bu hizmetleri vermeye devam ediyor. 3.500 kişilik HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde, adaylar ve veliler, Sağlık Bakanlığının dikkat çektiği kurallara göre alana kabul ediliyor. Adaylara tercihleri konusunda yol gösteren uzman tercih danışmanları ve akademisyenler; üniversite adaylarını bölümler, fakülteler ve kampüs imkanları hakkında bilgilendiriyor. Gaziantep'e gelemeyen öğrenci adaylarımız ise, aday.hku.edu.tr'den online olarak akademisyenlerle görüşme fırsatı yakalıyor. Üniversite adaylarının dikkat etmeleri gereken noktalara değinen HKÜ Arş. Gör. Özgür Osman Demir, adaylara tercihler konusunda bilgiler vererek: "Çok uzun bir maratonun ardından öğrenciler için son düzlüğe girildi. Yıllarca verilen emekleri taçlandırmak için tercih süreci başladı. Peki yıllarca verilmiş olan bu emeğin karşılığı olarak elimizde olan puanla şimdi ne yapacağız? Bugüne kadar aday öğrenciler, kendilerine verilen soruları çözdüler ancak şimdi soruyu sorma sırası onlara geldi. "Hangi bölüm? Hangi üniversite?" Bu sorunun doğru cevabını bulmak için adayların dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar üzerinde durmakta fayda var" dedi.