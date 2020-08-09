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Yola dökülen mazot kazaya neden oldu

DURHASAN ŞAHİN
Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu
MERSİN'İN Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Erdemli Ayrancı Karayolu üzerinde, Karaman Mersin istikametinde Devrent Kösereli yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Enver U. yönetimindeki 33 V 346 plakalı kamyonet, iddiaya göre keskin virajda yola dökülen mazot sebebiyle kontrolden çıktı. Kamyonet önce yol kenarındaki kayalara ardından da şarampole devrildi. Kazada araç içindeki sürücü Enver U. ile yanında yolculuk eden Fatma U. yoldan geçen vatandaşların yardımıyla aracın içinden çıkarıldı.
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Yola dökülen mazot kazaya neden oldu
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