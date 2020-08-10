Atletler birincilik için yarıştı

Türkıye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyükler Olimpik Deneme Yarışları ve U18 Ferdi Bölgesel Atletizm Şampiyonası' tamamlandı. Mersin, Trabzon, Denizli, Ankara ve İstanbul illerindeki 'Büyükler Olimpik Deneme Yarışları ve U18 Ferdi Bölgesel Atletizm Şampiyonası' 22 kategoriden 350 sporcunun katılımıyla Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı. İKI gün süren organizasyonda koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler maske ve eldiven takarak önlem alırken tribünlerde bulunan seyircilere de sosyal mesafe kurallarına uymalarıyla ilgili sürekli anons yapıldı. Büyük çekişmelere sahne olan şampiyonada Mersinli rekortmen atlet Sinan Ören, 400 metre engelde Tuncay Örs'e ait 13 yıllık 50.70 derecesini 50.23 koşarak U23 Türkiye rekorunu kırma başarısı gösterdi.