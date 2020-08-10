Başkan Tosyalı gençlerle buluştu

Hatay'da İskenderun Belediyesi ile İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Başkanla Gençliğin Sesi' programında Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile gençler buluştu. Program İskenderun Belediye Meclis salonunda gerçekleşti. Gündemi İskenderun ve gençlik olan programda; gençler Tosyalı' ya İskenderun'a gençlerin zaman geçirecekleri alanlardan tutunda dışarıdan gelen gençlerin gezebileceği yerlere kadar paten pisti, çevre projeleri, sosyal medya hesapları, İskenderun'da ki hemşericilik bilinci ve engelli gençlerin fikirleri gibi pek çok farklı alanlarda projeler Başkan Tosyalı' ya sunuldu.