CHP’li Vahap Seçer hizmete engel oluyor

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente 15 aydır elle tutulur hiçbir projeye imza atamazken, hizmet etmek isteyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a da engel oluyor. Mersin'de Çamlıbel Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladıkları 'Çamlıbel Atatürk Caddesi Çevre Düzenleme ve Işıklandırma Projesi' için Büyükşehir Belediyesi'nden istedikleri 'yetki devri'nin reddedildiğini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu konuyu belediye meclisinde gündeme getireceğini söyledi. Çamlıbel Derneği yönetimi ve semt esnafıyla bir araya gelen Başkan Gültak, Millet Bahçesi ve Çamlıbel Balıkçı Barınağı Projesi gibi, Akdeniz ve Mersin'e kazandırdıkları bazı projeleri anlatarak, 'Çamlıbel Atatürk Caddesi Çevre Düzenleme ve Işıklandırma Projesi'ni ise neden hayata geçiremeyeceklerine açıklık getirdi. Gültak, "Projesi ve kaynağı hazır. TEDAŞ ile yaptığımız görüşmeler bitti ve her şey hazır. Fakat Büyükşehirden istediğimiz yetki devrine olumsuz yanıt aldık" dedi. Bölgeyi ışıl ışıl hale getirip canlandıracak, kaldırım düzenlemelerinin yapılacağı, LED ışık süslemeleri ve ışıl ışıl yol aydınlatmaları ile 'Aşıklar Parkı'nın yeniden hayat bulacağı projeyi uygulamayı planladıkları Atatürk Caddesi'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olduğunu belirten Gültak, uygulamayı düşündükleri proje için 10 Haziran 2020 tarihinde resmi yazıyla Büyükşehir Belediyesinden 'yetki devri' istediklerini, fakat 28 Temmuz 2020'de aldıkları yanıtla taleplerinin reddedildiğini söyledi. Bir Mersinli ve bir belediye başkanı olarak, Büyükşehir Belediyesinden gelen bu yanıtın kendisini üzdüğünü belirten Gültak, "Seçildiğimiz günden bu yana, Çamlıbel'in önemini bilen ve değer veren bir belediye başkanı oldum. Lütfi Elvan Bakanımızla birlikte Ulaştırma Bakanımız da buraya geldi. Şunun müjdesini verebilirim, buradaki profesyonel balıkçılar Karaduvar'a gidiyor, marina değişiyor. Yatların gelebileceği, su oyunlarının oynanabileceği bir yat limanına dönüşecek burası" dedi. Başkan Gültak, "Millet Bahçesi projesi de hızla ilerliyor. 29 Ekim'de inşallah açacağız. Kışla, yıkılan stadyum aynı şekilde 140 dönümlük bir Millet Bahçesi'ni Mersin'e kazandırdık. Bakanlığımız projeyi hazırlıyor, biz de proje çalışmasına yardımcı oluyoruz. Marinayı da önümüzdeki yıldan itibaren ihaleye çıkma aşamasına getireceğiz inşallah" dedi. Başkan Gültak, "Akdeniz Belediye Başkanı olarak ben yine yanınızdayım. Her şeyi hazır olan bu projeyi hayata geçiremeyeceğim için üzgünüm. Ama ben suçlu değilim, onu bilmenizi isterim. Bundan sonra sizin yapmanız gereken, bize yollanan bu cevabi yazıyı alıp, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gidip, 'Sizin projeniz nedir, ne zaman hayata geçireceksiniz?' diye sormanız gerekiyor. Proje hayata geçirilmez ise Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme getireceğim" diye konuştu. Hamam Sokağı'nda 2 cadde ile Zafer Çarşısı'nın bir caddesi için istedikleri yetki devrine de Büyükşehir Belediyesi'nden olumsuz yanıt aldıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Kasaplar Çarşısı, Balık Pazarı, Bit Pazarı, Hamam Sokağı yakışmıyor. Tabi bu sorunlar şimdinin sorunları değil. 20-25 yıldır buralar hep aynı. Çankaya İlkokulu, 2002'den beri boş. Kimse lafını etmedi. Ben geldim bir laf ettim, bir sürü iddia yayıldı. Ticarete çevriliyormuş, okul yıkılıyormuş. İstemediğiniz kadar yalan yayıldı ortalığa" dedi.