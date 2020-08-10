Eski cezaevi kütüphaneye dönüşüyor

Gaziantep'inİslahiye ilçesinde 62 yıl önce yapılan kapalı cezaevi restorasyon çalışmalarının ardından kütüphane olarak hizmet verecek. 61 yıl hizmet verdikten sonra kapanan İslahiye Cezaevi kütüphane olarak hizmet verecek. Restorasyon çalışmaları devam eden binanın önümüzdeki aylarda ilçe halkına hizmet vermeye başlaması bekleniyor. İslahiye'nin Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde 1958 yılında yaptırılan ve 40 kişi kapasiteli 4 koğuşu bulunan İslahiye A-2 Tipi Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla geçen yıl kapatıldı. Cezaevinin kapatıldığı günlerde İslahiye'de yaşayan annesi Sebiha Bali'yi kaybeden İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yetkililere binayı, annesinin adının verilmesi halinde düzenleyip kütüphane yaptırabileceğini söyleyince protokol imzalandı. Gaziantep Valiliğinden düzenlenen törenle imzalanan protokolle eski cezaevinde restorasyon çalışmaları başladı. Önceki gün İslahiye ziyareti sırasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, kütüphanenin hizmete girmesiyle İslahiyeli gençlerin ve kitapseverlerin kitaba erişimde büyük kolaylık yaşayacağını söyledi.