Fıstık bahçesinde silahlı kavga

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık bahçesi sahibi ile kardeşinin ürünü ağaçta kabala olarak sattığı kiracıları arasında çıkan tartışmada arazi sahibi baba ve oğlu öldü, 7 kişi de yaralandı. Alaçalı köyünde meydana gelen olayda Fransa'da yaşayan M. Ağgün ile fıstık bahçesini kabala (ürünün götürü usulü satılması) anlaştığı Bucak ailesi arasında tartışma çıktı. Oğlu Hüseyin Ağgün (34) ile birlikte bahçeye giden 61 yaşındaki Mehmet Ağgün, kiracıları bahçeye sokmamak isterken çıkan tartışma büyüyünce taraflar silahlarına sarıldı. Karşılıklı açılan ateş sonucu toplam 8 kişi yaralandı. Bu arada kavga devam ederken haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma müdahale ederken bir uzman çavuş da hafif yaralandı. Kavga jandarmanın müdahalesiyle sona ererken pompalı tüfekle çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet ve Hüseyin Ağgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba-oğulun cenazesi morga gönderilirken, yaralanan uzman çavuş ile Faik Bucak, İsmail Bucak, Adem Bucak, Nabi Bucak ve arazi sahibi Ağgün ailesinden isimleri öğrenilemeyen 2 kişi Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.