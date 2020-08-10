Hatay sıkı çalışıyor

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor, sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Hazırlıklarını Ömer Erdoğan nezaretinde Erzurum'da sürdüren bordo- beyazlılar sabah idmanında düz koşu ve çabukluk çalışması yaptı. Kaleciler de ayrı çalıştı. Sezona en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Bir taraftan hazırlıklarımızı sürdürürken, diğer taraftan da transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Çünkü boşuna harcayacağımız tek liramız bile yok" dedi. Gabonlu golcü futbolcu Aoran Boupendza'yı renklerine bağlayarak ilk dış transferlerini yaptıklarını hatırlatan Vardı, "Transfer komitemiz ara vermeden çalışıyor. Süper Lig'de asansör takım olmak istemiyoruz. Bu yüzden hedefimiz iyi bir kadro kurmak. Amacımız ünlü isimleri getirip şov yapmak değil, Hatayspor'u ligde iyi bir yere taşıyacak bir kadro kurmak. Bu yüzden transferde çok dikkatli hareket ediyoruz. Çünkü Hatayspor'un boşa harcanacak tek bir lirası yok. Taraftarımız sabırlı olsun" şeklinde konuştu.