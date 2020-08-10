Melih ABİ: Kanalizasyon suyu direk denize akıyor niye kontrol etmiyorsunuz

Koronavirüs belasına aldırış etmeden denize giriyoruz.Önlem almıyoruz!Dikkat etmiyoruz!Sonra eyvah diyoruz!Eyvah dememek elimizde...Önlemimizi alacağız.Keyfimize bakacağız.Denize bu sene girmesek ne kaybederiz?Ama girersek ölüm riskimiz var!Mersin'in Tece bölgesinden bir şikayet aldım.Çaltana tarafında.Burada lağım sularının denize karıştığı söyleniyor.Beni arayanlar kanalizasyon suyunun denize akıtıldığını gözleriyle gördüğünü söylüyor.Yani burada denize girenlerin sağlık durumu ciddi şekilde tehlike de… Niye denetlemiyorsunuz kardeşim buraları!Mutlaka birilerinin canının yanması mı gerekir?Gidin bakın şuraya hangi apartman lağım suyunu direk denize akıtıyorsa kesin cezayı.Getirmeyin beni oraya…Geçenhafta Tarsus Sandalköy Anadolu Mahallesi'nde ki çöp sorununu yazmıştım.Bayram nedeniyle özellikle yaylalarda yığılmalar meydana geldiği bu nedenle de çöplerin bir hayli fazla olduğu söylendi.Tarsus Belediyesi hemen ekibi gönderdi.O bölgede ne kadar çöp varsa topladı.Hacı Muzaffer Yılmaz aradı ve teşekkür etti.Çöpler kaldırılmış.Konteynırlar tertemiz olmuş.Biz de duyarlı Temizlik İşleri Müdürü Seyhan Bayır'a okurlarımız adına teşekkür ederiz.