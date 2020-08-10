Şifa kaynağı böğürtlen 10 TL’den alıcı buluyor

Mersin'deinsan sağlığı için son derece faydalı, mineral ve vitamin kaynağı bakımından oldukça zengin olan böğürtlen meyvesinin yetiştiği tek bahçe, Silifke'de bulunuyor. Hasadı yaklaşık 2 ay süren böğürtlen, gerek aroması gerekse ürün kalitesiyle dikkat çekerken kilosu ise 10 TL'den alıcı buluyor. 2003 yılından bu yana Akdeniz bölgesinin tek böğürtlen üreten çiftçisi Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Güngör, bu yıl 8 dönümlük böğürtlen bahçesinden yaklaşık 32 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Sıcak yaz günlerinde nemin de yüksek olmasıyla birlikte hasadın zorlukla yapıldığını anlatan Güngör, böğürtlenin şifa dağıtan bir meyve olduğu belirtti. Geçen yıl kilosunu 8-9 lira arasında sattığı böğürtleni bu yıl 10 liradan satışa sunduğunu belirten Güngör, "Ben bu ürünü sadece gelir kapısı olarak üretmiyorum. Hem şifa dağıtıyor hem de insanlara ekmek kapısı oluyor. Halk arasında koronavirüs hastalığına karşı vücudu koruduğu biliniyor. Türkiye'nin pek çok yerinden insanlar arıyor ve bu meyveden istiyor. Fakat ben toptan sattığım için maalesef ki gönderemiyorum. Çok derdin dermanı olan bu meyvemizi yiyen bir daha istiyor" dedi.