Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı. Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde Barış B. (20) ile Cemal Y. (17), kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından av tüfeği ve tabancalı saldırıya uğradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Barış B., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine, Cemal Y. ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu. Polis, olay yerinde 6 boş kartuş ile 2 boş kovan buldu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA