Aşağı Dünya Obruğu keşfedilmeyi bekliyor

MERSİN'İN Silifke ilçe merkezinin 19 kilometre kuzeyinde bulunan ve eski çağlarda farklı amaçlarla yerleşim görerek kullanılan Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresindeki birçok tarihi kalıntıyla keşfedilmeyi bekliyor. Tarihi değerleri ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir konuma sahip olan Silifke ilçesinin bilinmeyen güzelliği, saklı bir medeniyete ev sahipliği yaparken, obrukları ve doğa harikası yapılarıyla dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan karstik oluşumu dikkat çeken 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğindeki Aşağı Dünya Akhayat Obruğu, çevresinde ve içinde barındırdığı yapılarla görenleri etkiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cennet ve Cehennem obruklarından sonra Aşağı Dünya Akhayat Obruğu da ilçede gezip görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor. Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, "Turizme kazandırılmış bir yer olmamakla beraber, turistler ve yöre halkı tarafından da pek bilinen bir yer değildir. Aslında burası turizme kazandırılması gereken bir ören yeri, 1'inci derece bir sit alanıdır" dedi.